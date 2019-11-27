النشرة: مقتل شخص من بلدة السكسكية بطلق ناري عن طريق الخطأ

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بان "الشاب احمد عباس من ​بلدة السكسكية​ في منطقة ​الزهراني​ قتل اثناء قيامه داخل ارضه بزرع فخ يحتوي على طلقات نارية لقتل الخلد"، موضحاً أنه "في التفاصيل، أُصيب في وجهه مباشرة بعد ان انطلق الطلق الناري من امانه ما ادى الى مقتله على الفور وقد نقل القتيل الى ​مستشفى​ الفقية في السكسكية حيث حضرت ​الاجهزة الامنية​ وعاينت المكان كما حضر الطبيب الشرعي وعاين الجثه".

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