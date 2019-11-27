تيار الكرامة استنكر الاعمال العابثة التي شهدتها طرابلس يوم أمس

استنكر ​تيار الكرامة​ الاعمال العابثة والمشبوهة التي شهدتها ​طرابلس​ يوم أمس سواء صدرت عن افرادٍ مضللين أو عن مندسين يهدفون الى تشوية الإنتفاضة الشعبية والمطالب المحقة للشعب اللبناني المتواجد في ​ساحة عبد الحميد كرامي​.

واعتبر في بيان، إن طرابلس التي عبرت عن نفسها بأكثر الأشكال تحضراً ونجحت في إظهار وجهها الحقيقي الذي شوهته سنوات الحرب المشؤومة والمعارك المفتعلة لن تسمح بتشويه صورتها مجدداً ولن ترضى بأي إخلال بالأمن وبأي اعتداء على الاملاك العامة والخاصة من قِبل حفنة من العابثين الذين كادوا يجرون المدينة الى منزلق خطير بل هي تعتبر أن مثل هذة الاعمال هي اعتداء على المدينة بتاريخها وحاضرها ومستقبلها وطرابلس هذة المستمرة في نضالها الشعبي المحق والحضاري لديها ملء الثقة بالقوى و​الأجهزة الأمنية​ الشرعية وخصوصاً ​الجيش اللبناني​ الذي نعتبره المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي والعيش الواحد.

واوضح بأننا كنا في مقدمة المؤيدين لهذة المطالب المحقة وبأن رئيس التيار النائب ​فيصل كرامي​ أطلق منذ الأيام الاولى موقفاً واضحاً واختصره بأن "الكلمة للشعب" وبالتالي فإن تيار الكرامة يطالب الجهات الأمنية المختصة بكشف وملاحقة الفاعلين وانزال اقسى العقوبات بالمرتكبين أياً كانوا ويناشد السياسيين في المدينة بدأ نفسه برفع الغطاء السياسي عن كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة وأهلها وبالصورة الحضارية المشرقة للإنتفاضة الشعبية.