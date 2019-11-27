اللواء خير تفقد الأضرار في الجميزات بطرابلس: سيتم تقديم شكوى ليقف كل شخص على حقيقته

شدد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة ​اللواء محمد خير​، بعد جولة تفقدية للأضرار في منطقة الجميزات ب​طرابلس​، على "أننا نتمنى أن تكون الأضرار محصورة"، مشيرًا الى أنه "سيتم تعويض الأضرار المادية كما أنه سيتمّ رفع شكوى للقضاء عن كل المتسبّبين بالأضرار حتى يقف كل شخص على حقيقته و​القوى الأمنية​ لديها أسماء المخربين".

ولفت الى أن "هناك جهة معينة معنية بإصدار القرارات في هذا الخصوص"، موضحًا أن "رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ يوجه تحية إلى كل الطرابلسيين وسيقف عند خاطر كل متضرّر ونحن اليوم نكشف على الأضرار".

وكشف عن أن "غدا صباحا وبعد التنسيق مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، ستتوجه لجنة كشف من الجيش إلى طرابلس لتقويم الأضرار بدقة. وسيصار بناء لقرار الحريري الى الدفع في أقرب وقت".

وأوضح اللواء خير "أنني لست الجهة المخولة إدانة ما حدث، لكنني أقول أننا نعمل للوقوف إلى جانب المتضررين، لأن مدينة طرابلس لا تحتمل المزيد من الأضرار، ووسائل الإعلام تلمست خلال هذه المرحلة، حجم الصعوبات التي تعاني منها المدينة، لذلك يقف دولة الرئيس إلى جانب أهل المدينة. أما عن التحقيقات فالاجهزة الأمنية تعلم جيدا من قام بذلك وانتم كذلك".

وحول تسلمه التقرير الخاص بأضرار مونو، قال: "نعم وصلنا وقد أنهينا الإجراءات في 24 ساعة، وهنا أيضا سننجز العمل بالسرعة القصوى".