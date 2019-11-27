البزري: تحرّك الهيئات الاقتصادية يجب أن يكون في وجه الطبقة السياسية الحاكمة

أمل رئيس ​بلدية صيدا​ الأسبق ​عبد الرحمن البزري​ أن "يكون تحرّك الهيئات الاقتصادية في وجه ​السلطة​ السياسية الحاكمة دليلًا إضافيًا على خطورة الوضع وما آلت إليه الأمور سياسياً واجتماعياً وحياتيًا"، مشيرًا الى أن "ساحات الحراك ما زالت تشهد نشاطًا كبيرًا رغم مرور أكثر من 42 يوماً على بدء الحراك في وجه الهدر و​الفساد​، وفشل الطبقة الحاكمة في إدارة مختلف الملفات الاجتماعية والإقتصادية والحياتية".

ودعا البزري إلى ضرورة "الإسراع في تأليف ​حكومة​ إنقاذ وطني تُرضي طموحات ومطالب الإنتفاضة ويتفق عليها معظم اللبنانيين".