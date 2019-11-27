غانتس لإيران وحزب الله: "لا تجربونا ونحن أقوياء وموحدون"

سعى رئيس كتلة "كاحول لافان" ​بيني غانتس​ خلال جولة عند حدود ​إسرائيل​ ​الشمال​ية، الى انه "رغم أننا نتواجد في الشمال، لكن لا يمكن تجاهل ما يحدث في ​الجنوب​"، بعد أن تم إطلاق ​قذائف صاروخية​ من ​قطاع غزة​ باتجاه جنوب إسرائيل، مساء أمس، وقصف إسرائيل لموقع تابع ل​حركة حماس​ في القطاع.

وأضاف غانتس في تهديد ل​إيران​ و​حزب الله​ "لا تجربونا، ونحن سنكون أقوياء وموحدين وسنرد بقوة لم يشهد ​لبنان​ مثيلا لها".

وتطرق غانتس إلى ​الأزمة​ السياسية الإسرائيلية، والتوقعات بالتوجه إلى ​انتخابات​ ثالثة للكنيست، بعد أن فشل هو ونتانياهو بتشكيل ​حكومة​. واعتبر أنه "ينبغي الانشغال ب​الدولة​ وليس برأس الدولة، وبدلا من الانشغال بما يحتاج إليه الشمال وما يحتاج إليه الجنوب، ننشغل بما يحتاج إليه نتانياهو". وقال إنه يواصل محاولاته لتشكيل حكومة وحدة.

وقال غانتس "إننا نبحث عن أي طريق من أجل الوصول إلى وحدة. ونبحث عن أية إمكانية من أجل قيادة دولة إسرائيل في وجه التحديات الكثيرة أمامها. وأعد مواطني إسرائيل بأنه لن نتوقف عن فعل ذلك، والإصرار على مبادئنا ودفع الأمور قدما".