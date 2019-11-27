أندرو لن يشارك في استقبال ترمب

اسماء السيد - نصر المجالي: قالت مصادر قريبة من القصر الملكي البريطاني إن الملكة إليزابيث الثانية منعت نجلها الأوسط الأمير أندرو دوق يورك المحاصر بالعديد من الانتقادات من المشاركة في استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترمب عندما يزور المملكة المتحدة الأسبوع المقبل.
وسوف تستقبل الملكة البريطانية ترمب على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستضيفها لندن ما بين 3 و4 ديسمبر المقبل. كما تستقبل الملكة الزعماء الآخرين للحلف.
وهذه هي الزيارة الثالثة للرئيس الأميركي لبريطانيا بعد زيارتيه الرسمية في يونيو 2019، وتلك التي قام بها للمشاركة في احتفالات النصر في يوليو 2018 ولم تكن رسمية.
وكان الأمير أندرو لعب دورا مهما في ترتيب زيارة ترمب الرسمية لبريطانيا، لكن رفع اسمه في أعقاب مقابلة كارثية مع برنامج Newsnight على شاشة (بي بي سي) من قائمة الاستقبال الملكية البروتوكولية للقادة والزعماء.
ويواجه الأمير أندرو مزيدًا من العزل والانتقادات العنيفة، لأنه فشل في إظهار التعاطف في المقابلة التلفزيونية مع ضحايا جيفري إبستين.
وأعلن قصر باكينغهام الليلة الماضية أن كل فرد كبير من العائلة الملكية المتواجد في بريطانيا سينضم إلى الملكة للترحيب بقادة الناتو ، بمن فيهم دونالد ترمب ، لحضور قمة الناتو، ولكن أندرو لن يكون من بينهم.
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