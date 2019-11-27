دوري شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. التعادل يحسم مباراة المغرب وتونس

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، اليوم الأربعاء، بهدف في كل شبكة مع نظيره التونسي، وذلك برسم ثالث مباريات دوري شمال إفريقيا، الذي تنظمه تونس إلى غاية فاتح دجنبر القادم.

وانتهت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب الكرم، بالعاصمة التونسية، بالتعادل دون أهداف، قبل أن ينجح الأشبال في افتتاح حصة التسجيل بواسطة اللاعب مهدي موباريك 8 دقائق على بداية الجولة الثانية، عن طريق ركلة جزاء.

وفي الوقت الذي كانت فيه المواجهة تسير نحو نهايتها بتفوق أبناء زكرياء عبوب، تمكن المنتخب التونسي من تعديل الكفة دقيقتين قبل نهاية زمن اللقاء الأصلي، بواسطة اللاعب البشير الغرياني.

وكانت العناصر الوطنية، افتتحت مبارياتها في الدوري الذي يعرف مشاركة، بالإضافة للمنتخب الوطني، وتونس البلد المنظم، كلا من بوركينافاسو ومصر والجزائر، (افتتحت) السبت الماضي، بالتعادل دون أهداف مع المنتخب البوركينابي.

وخسر الأشبال مواجهتهم الثانية، الاثنين الفارط ضد منتخب مصر بثنائية نظيفة، بينما سيختتمون البطولة الأحد القادم، بملاقاة المنتخب الجزائري.