بعد نجاح الجزء الأول.. الوالي ونجوم “الماضي لا يموت” يكملون قصته الدرامية

حضر طاقم مسلسل “الماضي لا يموت”، الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، لتصوير جزء ثان من المسلسل الذي يعالج قضايا اجتماعية عديدة في قالب درامي.

وعلم “اليوم 24” من مصادر مطلعة أن طاقم المسلسل يستعد لتصوير الجزء الثاني بنفس الأبطال تقريبا، وتحت إدارة المخرج هشام الجباري.

ويرتقب أن يعرض الجزء الثاني من “الماضي لا يموت”، شهر رمضان القادم على القناة الأولى.

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وكان المسلسل قد حقق في جزئه الأول نجاحا بارزا، جعل الجمهور ينوه به، ويتحدث عن أحداثه، وتفاصيله في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحكي المسلسل قصة عائلة سعد الغالي، المحامي الشهير، الذي عاش حياة عادية رفقة أسرته، قبل أن تنقلب رأسا على عقب، بسبب أحداث لها علاقة بالماضي، فيحاول الحفاظ على أسرته من التفكك وسط توتر كبير.

وشارك في الجزء الأول من المسلسل ممثلون بارزون، منهم رشيد الوالي، وأمين الناجي، وفاطمة خير، وسعيد آيت باجا، وسارة بيرلس، ونسرين الراضي، وعمر لطفي، وعزيز داداس، وغيرهم.