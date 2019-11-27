مراكش.. استنفار أمني بعد العثور على جثتي شاب وفتاة داخل ورشة للبناء

شهدت منطقة تامنصورت، ضواحي مراكش، صباح اليوم الأربعاء، استنفارا بعد العثور على جثتي شاب وفتاة، في ورش لبناء عمارة سكنية.

وعلم “اليوم 24″، أن مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي تامنصورت، استنفرت عناصرها، بعد توصلها بخبر العثور على جثتي شخصين مجهولي الهوية داخل ورشة للبناء في ظروف غامضة.

وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة المختصة فتحت تحقيقا في ظروف، وملابسات الوفاة الغامضة، إذ يجري الاستماع إلى مسؤولي الورش، وعمال البناء، لمعرفة تفاصيل الحادث.

وتم نقل جثتي الهالكين، إلى مستودع الأموات في مراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعهما للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة الغامضة.