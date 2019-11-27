جريمة بشعة.. عشريني يعتدي على صديقه ويرديه قتيلا ضواحي بني ملال!

استيقظ سكان أولاد موسى إقليم بني ملال، صباح اليوم الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، ذهب ضحيتها شاب عشريني.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الضحية والمعتدي نشب بينهما خلاف في أولاد فارس قرب المسجد الكبير، سرعان ما تطور إلى تشابك عنيف، عمد فيه المعني بالأمر توجيه طعنات بسكين في مناطق مختلفة من جسم الضحية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية أصيب بجروح بليغة، عجلت بوفاته على الفور، فيما فر المعني بالأمر إلى وجهة غير معلومة.

وفور علمها بالحادث، حلت عناصر الدرك الملكي في عين المكان، وتم فتح تحقيق حول الجريمة، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة.