النقب: اعتقال طالب بشبهة الاعتداء على مديرة مدرسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة طالبا يبلغ من العمر نحو 16 عاما، بشبهة الاعتداء على مديرة المدرسة التي يتعلم فيها في مدينة بئر السبع بمنطقة النقب، اليوم الأربعاء.
ووفقا للشرطة، اعتدى الطالب على مديرة المدرسة وتسبب لها بأذى بعد أن نبهته إزاء ضرر كان قد تسبب فيه، واتصلت لأحد والديه لإبلاغه بالأمر.
وبحسب الشبهات قام الطالب بالهرب من المدرسة بعد الاعتداء على المديرة، غير أن الشرطة تمكنت من العثور عليه واقتادته للتحقيق والاعتقال.
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