محمد بن زايد يستقبل محمد بن سلمان لدى وصوله إلى أبوظبي

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية لدى وصوله إلى أبوظبي.



وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وصل، الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة رسمية تتناول العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.

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وتعد هذه الزيارة الثانية لولي العهد السعودي خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين لطبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها ورعاية مصالحها والدفاع عنها.