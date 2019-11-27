شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات العسكريين اللبنانيين في أحداث أمس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم عن توقيف عدد كبير من المعتدين، كما أصيب العشرات من العسكريين خلال الأحداث التي وقعت الليلة الماضية في عدد من المناطق اللبنانية .

وجاء في البيان: "أوقفت وحدات الجيش ستة عشر شخصًا على خلفية الحوادث التي شهدتها مناطق لبنانية عدة الليلة الماضية.

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ففي طرابلس، تم التعرض للممتلكات العامة وعدد من المصارف وأحد المباني الحزبية، وإلقاء قنبلة يدوية لم تنفجر وقنابل مولوتوف باتجاه العسكريين، ورشقهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة وثلاثين عسكريًا، كما تمت مصادرة عدد من الدراجات النارية التي تركها أصحابها ولاذوا بالفرار.

وعلى طريق صيدا القديمة بين منطقتي الشياح وعين الرمانة وأثناء إعادة فرض الأمن والهدوء في المنطقة، أصيب عشرة عسكريين جراء التراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص.

أما في بكفيا، وأثناء قيام وحدات الجيش بإعادة فتح الطريق، أصيب ثمانية عسكريين جراء التراشق بالحجارة بين الأهالي ومواكب سيارة، والتدافع الذي حصل بعد ذلك، وقد تمكنت وحدات الجيش من إعادة الوضع إلى طبيعته في مختلف المناطق، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".