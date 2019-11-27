بالفيديو: هشام وسيم يكمل مرحلة العلاج الثانية بنجاح وحالته الصحية مستقرة

اكثر من ثلاثين يوما ولا يزال مراسل قناة السومرية هشام وسيم يتلقى العلاج في لبنان، فبعد ان اكمل العملية الاولى، ها هو يجتاز الثانية بنجاح، ليقدم هشام الشكر الجزيل لادارة قناة السومرية المتكفلة بعلاجه، بالاضافة الى الكوادر الطبية في مستشفى الرسول الاعظم التي قدمت جميع الاجراءات اللازمة لمعالجه هشام.
وتعرض هشام وسيم الى اصابة بليغة جراء اصابته بقنبلة مسيلة للدموع بمنطقة الوجه خلال تغطيته لتظاهرات الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي في ساحة التحرير، ليكون هشام اول صحافي يصاب بهذه التظاهرات.
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