بالفيديو: هشام وسيم يكمل مرحلة العلاج الثانية بنجاح وحالته الصحية مستقرة

الملاكات الطبية المشرفة على حالة هشام بينت ان حالته الصحية مستقرة حتى الان، بانتظار نتائج العملية الثانية والتي تضمنت زرع غضروف بمنطقة الانف ومعالجة الاصابات الاخرى في مناطق متعددة من جسده.

وتعرض هشام وسيم الى اصابة بليغة جراء اصابته بقنبلة مسيلة للدموع بمنطقة الوجه خلال تغطيته لتظاهرات الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي في ساحة التحرير، ليكون هشام اول صحافي يصاب بهذه التظاهرات.

