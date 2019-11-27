بالفيديو: حي سكني يتحوّل الى مكب للنفايات بإرادة الكوادر البلدية

توعدت بلدية الموصل بمحاسبة المخالفين من موظفيها، ملقية باللائمة على نقص الاليات لديها، ما دفع بالكوادر الى رمي النفايات في المناطق القريبة، بغية تسريع وتيرة عمل البلدية وكوادرها .

وتمتلك نينوى طمر صحي مخصص لرمي النفايات في منطقة الملوثة غرب مدينة الموصل، والتي تبعد عن مركز المدينة عشرين كيلو متر .



ويبدو ان كوادر البلدية نست او تناست وجود طمر صحي مخصص لرمي النفايات خارج الحدود الادارية للمدينة، واكتفت برميها النفايات وسط هذا الحي السكني المثقل بالمعاناة لتضاف اليهم معاناة اخرى .

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