هذا الحي السكني والذي يعد ثاني اكبر احياء الموصل من ناحية الكثافة السكانية، تنتشر فيه ظاهرة رمي النفايات من قبل كوادر البلدية، بدل مناطق الطمر الصحي، ما تسبب بحالات اختناق للعديد من سكانه، اضافة الى انبعاث الروائح الكريهة للبيوت المحطية بهذا المطمر البديل داخل المدينة .
توعدت بلدية الموصل بمحاسبة المخالفين من موظفيها، ملقية باللائمة على نقص الاليات لديها، ما دفع بالكوادر الى رمي النفايات في المناطق القريبة، بغية تسريع وتيرة عمل البلدية وكوادرها .
وتمتلك نينوى طمر صحي مخصص لرمي النفايات في منطقة الملوثة غرب مدينة الموصل، والتي تبعد عن مركز المدينة عشرين كيلو متر .
ويبدو ان كوادر البلدية نست او تناست وجود طمر صحي مخصص لرمي النفايات خارج الحدود الادارية للمدينة، واكتفت برميها النفايات وسط هذا الحي السكني المثقل بالمعاناة لتضاف اليهم معاناة اخرى .
وتمتلك نينوى طمر صحي مخصص لرمي النفايات في منطقة الملوثة غرب مدينة الموصل، والتي تبعد عن مركز المدينة عشرين كيلو متر .
ويبدو ان كوادر البلدية نست او تناست وجود طمر صحي مخصص لرمي النفايات خارج الحدود الادارية للمدينة، واكتفت برميها النفايات وسط هذا الحي السكني المثقل بالمعاناة لتضاف اليهم معاناة اخرى .
تشاهدون التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حي سكني يتحوّل الى مكب للنفايات بإرادة الكوادر البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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