موقع أميركي: ترامب يسعى للاستعانة بعسكريين اتهموا بجرائم حرب في حملته الانتخابية

وقال المصدران إنهما سمعا ترامب يتحدث عن رغبته في أن يكون كلينت لورنس وماتيو غولستين وإدوارد غالاغير، الذين أصدر ترامب عفوا عنهم، حاضرين في التجمعات الداعمة لترشحه سنة 2020.

وأفاد أحد المصدرين بأن ترامب تحدث بشكل موجز عن جعل ظهور العسكريين في حملته الانتخابية "حدثا كبيرا".



وكان ممثلو الادعاء قد اتهموا لورنس في 2013 بأنه أصدر أوامر بشكل غير قانوني بقتل رجلين على دراجتين ناريتين بالرصاص، أثناء القيام بدورية في إقليم قندهار بأفغانستان، وأدين لورنس بارتكاب جريمتي قتل.

وفي العام الماضي، وجهت لغولستين، الضابط بالقوات الخاصة بالجيش، تهمة قتل أفغاني في أفغانستان عام 2010.

وكان غولستين ينتظر محاكمته بتهمة القتل، بينما يقضي لورانس حكما بالسجن 19 عاما، لكن ترامب منحهما عفوا كاملا.



كما وجهت لغالاغير، وهو قائد فصيل بالقوات الخاصة في البحرية الأمريكية وحاصل على وسام، تهمة ارتكاب جرائم حرب مختلفة أثناء وجوده في العراق عام 2017.