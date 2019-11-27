خنقت العبرات والد هذه الطفلة المصابة بالسرطان وهو يتحدث عن مأساة آلاف مثلها في رحلة البحث عن الدواء وغلاء أسعاره، فضلا عن قصص معاناة أخرى يرويها من حضر. وقفة نظمها محاربو السرطان وكوادر مركز الأورام في النجف الاشرف.
مرضى السرطان القادمون من كل المحافظات ليسوا هم فقط من يعانون، كذلك كوادر المركز الوحيد من نوعه في الفرات الاوسط يطالبون ومنذ سنوات ولا يصل إليهم سوى القليل من وزارة الصحة.
ويعتمد مركز الأورام على المساعدات والتبرعات، ولم تخصص له ميزانية منفصلة أو أي دعم منذ افتتاحه قبل سنوات عدة.
مطالبات مرضى السرطان تدور في حلقة مفرغة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية ودوائر الصحة، ومطالبهم وصلت إلى مستوى أن يتمنوا الموت من دون ألم فقط.
ويعتمد مركز الأورام على المساعدات والتبرعات، ولم تخصص له ميزانية منفصلة أو أي دعم منذ افتتاحه قبل سنوات عدة.
مطالبات مرضى السرطان تدور في حلقة مفرغة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية ودوائر الصحة، ومطالبهم وصلت إلى مستوى أن يتمنوا الموت من دون ألم فقط.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مرضى السرطان في النجف ينظمون وقفة احتجاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.