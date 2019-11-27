بالفيديو: مرضى السرطان في النجف ينظمون وقفة احتجاجية

مرضى السرطان القادمون من كل المحافظات ليسوا هم فقط من يعانون، كذلك كوادر المركز الوحيد من نوعه في الفرات الاوسط يطالبون ومنذ سنوات ولا يصل إليهم سوى القليل من وزارة الصحة.

ويعتمد مركز الأورام على المساعدات والتبرعات، ولم تخصص له ميزانية منفصلة أو أي دعم منذ افتتاحه قبل سنوات عدة.



مطالبات مرضى السرطان تدور في حلقة مفرغة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية ودوائر الصحة، ومطالبهم وصلت إلى مستوى أن يتمنوا الموت من دون ألم فقط.

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