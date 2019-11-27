مسؤول اميركي يؤكد التزام بلاده 'الراسخ والقوي' تجاه العراق

وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، إن "رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي استقبل، اليوم، رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي والسفير الامريكي وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا والوفد المرافق لهم، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري".وتابع، أن "في بداية اللقاء رحب رئيس الاركان بالجنرال ميلي والوفد المرافق له في وزارة الدفاع قائلاً , إن "علاقتنا مع الولايات المتحدة علاقة قوية ومتينة ولقاءتنا مستمرة مع القادة والمستشارين الموجودين في العراق للتباحث والتنسيق حول دعم العمليات القتالية لما تبقى من فلول داعش الارهابي".

وأَضاف، "وايضا دعم المجال الأهم الا وهو التدريب وتطوير قدرات القوات العراقية وفق خطة وزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش (بعيدة المدى) من اجل أعادة بناء وتنظيم كافة قطعات الجيش العراقي وصنوفه بالتعاون مع قوات التحاف"، موضحا بالقول "نحن حريصون على تجهيز وتسليح الجيش العراقي بالاسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة".



من جانبه، عبر الجنرال ميلي عن، "سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على استمرار التعاون والشراكة بين الجانبين، واشاد بالدور البطولي للقوات المسلحة العراقية التي تصدت للارهاب واستطاعت دحره وطرده من العراق"، مؤكداً في الوقت ذاته, "على التزام الولايات الراسخ والقوي والمتين اتجاه العراق".