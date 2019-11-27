مسؤول اميركي يؤكد التزام بلاده 'الراسخ والقوي' تجاه العراق

أكد رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية الجنرال مارك ميلي، الاربعاء، حرص بلاده على تجهيز وتسليح الجيش العراقي بالاسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة، مجددا التزام بلاده "الراسخ والقوي" تجاه العراق.
وتابع، أن "في بداية اللقاء رحب رئيس الاركان بالجنرال ميلي والوفد المرافق له في وزارة الدفاع قائلاً , إن "علاقتنا مع الولايات المتحدة علاقة قوية ومتينة ولقاءتنا مستمرة مع القادة والمستشارين الموجودين في العراق للتباحث والتنسيق حول دعم العمليات القتالية لما تبقى من فلول داعش الارهابي".
وأَضاف، "وايضا دعم المجال الأهم الا وهو التدريب وتطوير قدرات القوات العراقية وفق خطة وزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش (بعيدة المدى) من اجل أعادة بناء وتنظيم كافة قطعات الجيش العراقي وصنوفه بالتعاون مع قوات التحاف"، موضحا بالقول "نحن حريصون على تجهيز وتسليح الجيش العراقي بالاسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة".
من جانبه، عبر الجنرال ميلي عن، "سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على استمرار التعاون والشراكة بين الجانبين، واشاد بالدور البطولي للقوات المسلحة العراقية التي تصدت للارهاب واستطاعت دحره وطرده من العراق"، مؤكداً في الوقت ذاته, "على التزام الولايات الراسخ والقوي والمتين اتجاه العراق".
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