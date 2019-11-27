مقتل متظاهرين اثنين بالرصاص في وسط بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل متظاهران بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الأمن العراقي، اليوم الأربعاء، في وسط بغداد، حيث تتواصل الاحتجاجات منذ شهرين مطالبة بـ"إسقاط الحكومة".

وأشارت مصادر أمنية وطبية عراقية إلى أن المتظاهرين قتلا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي دارت عند جسر الأحرار، وأدت كذلك إلى إصابة ما لا يقل عن 25 متظاهرا بجروح بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.



وشهد اليوم قطع أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس، جنوبي العراق، غداة يوم دموي في البلد الذي يشهد منذ شهرين اضطرابات تعد الأسوأ على مدار عقود.

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ويطالب المتظاهرون، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

وكانت هذه الاحتجاجات الأولى التي تخرج عفويا منذ عقود وشهدت أعمال عنف أوقعت أكثر من 350 قتيلا منذ بدئها.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على وشك إكمال ترشيحات التعديل الوزاري، وقد تشمل نصف الحقائب الوزارية.