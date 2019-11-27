روبرت ريدفورد يدعو إلى التصويت ضد ترامب في الانتخابات الرئاسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - روبرت ريدفورد

دعا الممثل الشهير روبرت ريدفورد الثلاثاء الأميركيين إلى التصويت ضد دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بهدف التخلص من هذا "الديكتاتور" و"نظامه الملكي المقنّع".

وفي مقال نشره موقع "أن بي سي نيوز" الإخباري، وصف الممثل البالغ 83 عاما والحائز جائزتي أوسكار، الولايات المتحدة بـ"الولايات غير المتحدة"، قائلا إن البلاد تواجه "أزمة لم أكن أتخيل يوما أنني سأشهد عليها في حياتي".

وأشار ريدفورد إلى أن "قيم التسامح المشتركة واحترامنا للحقيقة، دولة القانون المقدسة لدينا، حرية الصحافة الأساسية لنا وحريات التعبير الثمينة، كلها مهددة من رجل واحد"، رغم قوله إنه أراد "إعطاء فرصة" لترامب إثر انتخابه في 2016.

وتطرق الممثل إلى جلسات الاستماع أمام الكونغرس في إطار تحقيق يرمي إلى عزل الرئيس الأميركي، مشبها رئاسة ترامب بـ"ملكية مقنّعة".

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وأضاف "إنها مضنية وفوضوية لدرجة أنه ليس من المفاجئ أبدا أن يشعر هذا العدد من المواطنين بأنهم استفاقوا من أوهامهم".

ولفت ريدفورد إلى أن "الوقت حان كي يرحل ترامب مع من اختاروا في الكونغرس الولاء لحزبهم بدل قسمهم بدعم دستور الولايات المتحدة"، داعيا المواطنين الأميركيين إلى التصويت في الاستحقاق الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.