شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. مراسم استقبال ولي العهد السعودي في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في زيارة دولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي. Advertisements

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