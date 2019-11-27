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هكذا تفاعل ناشطون مع زيارة محمد بن سلمان إلى الإمارات

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أبو ظبي الرياض -اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

هكذا تفاعل ناشطون مع زيارة محمد بن سلمان إلى الإمارات

أبو ظبي الرياض -الخليج 365

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات العربية المتحدة.

 

 

وأكد ناشطون، في تغريدات رصدها "الخليج 365"، أن طرق العاصمة أبوظبي تحتفي بالزيارة لولي العهد السعودي الأمير  محمد بن سلمان⁩ لبلده الإمارات، اليوم الأربعاء، وسط ترحيب شعبي واسع وكبير.

 

أما الكاتبة، نورا المطيري، قالت يقفون جميعا، الخصوم والمنافقون، في حالة من القلق والهلع لوجود محمد بن سلمان في الامارات.

 

وأضافت "حيث ترعبهم قوة وتماسك التحالف العربي، الذي حاولوا بكل الوسائل تفكيكه أو الطعن فيه، وكان في كل مرة، يُبدي لهم أنه أكثر تماسكا وأكثر منعة وقوة".

 

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وتابعت "يقفون يتخبطون، كما يتخبطهم الشيطان من المس".

 

أما المحلل السياسي، أمجد طه، ذكر أن "الأوقات القادمة تحمل أخبار وتحول رائع يخدم السلام والتطور بالمنطقة".

 

ومضى "وتبقى القيادة والريادة بيد المملكة العربية ".

 

وقال" صحيح التحديات كبيرة..لكن إصرار قوة السلام في المنطقة كالسعودية والإمارات والبحرين ومصر-أعظم".

 

وشدد قائلا "بعد محمد بن سلمان في الامارات المزيد من الأخبار الجميلة".

 

بدوره قال منذر آل الشيخ مبارك، إن هواتف السعودية تتزين بشعار السعودية والإمارات يوم من أيام الوفاء والمروءة والصدق يوم يسود فيه وجه كل خائن ذل للترك أو الفرس فالحمدلله يعز من يشاء ويذل من يشاء.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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