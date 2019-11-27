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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. لحظات وصول محمد بن سلمان إلى قصر الوطن في أبو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
حصل “الخليج 365” على فيديو لحظة وصول ولي العهد السعودي إلي قصر الوطن في أبو ظبي.
وكان الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات العربية المتحدة.
وكان قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أهلا وسهلا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله".
وتابع "أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب، أهلا بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها".
واختتم" أهلا بالسعودية في الإمارات".
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