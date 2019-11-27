عاجل.. محكمة عسكرية تقضي بإعدام هشام عشماوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم، بالإعدام شنقًا على الضابط السابق هشام عشماوي المتهم بالتورط في قضايا إرهاب، بحسب ما ذكره التلفزيون الحكومي.



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وتتهم مصر عشماوي بالضلوع في هجمات إرهابية خطيرة من بينها تفجيرات كنائس، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وقضية عرب شركس، وكمين الفرافرة، واستهداف الكتيبة 101، فضلاً عن تأسيس وتدريب خلايا إرهابية في ليبيا ونقله عناصرها لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

سافر عشماوي إلى تركيا في أبريل 2013، وتسلل منها إلى سوريا، وهناك انضم لمجموعات مقاتلة ، وسرعان ما عاد إلى مصر قبل يسافر إلى ليبيا وبالتحديد إلى مدينة درنة، حيث شكل جماعة أنصار الإسلام وترأسها لشن هجمات في مصر عبر الصحراء التي أتاحت لعناصره الدخول والخروج بكل سهولة.

تمكن الجيش الليبي في الثامن من أكتوبر 2018 من إلقاء القبض على عشماوي، داخل مدينة درنة الليبية، في عملية نوعية، حيث عثر عليه مختبئًا داخل نفق سري، برفقة حارسين خاصين به أحدهما ضابط مصري سابق، والآخر تونسي منشق عن تنظيم القاعدة بالمغرب العربي يكنى ”أبومحمد المدان“.