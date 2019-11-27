بومبيو: حصلنا على 20 ألف وثيقة للاحتجاجات في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

كشفت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أنها حصلت على نحو 20 ألف رسالة من إيرانيين عن الاحتجاجات في بلادهم، تشمل صوراً، وتسجيلات فيديو، وذلك بعد أن دعت المتظاهرين إلى تحدي القيود المفروضة على الإنترنت. وبعد 4 أيام من دعوته الإيرانيين إلى إرسال معلومات إلى الولايات المتحدة لتتمكن من "فضح الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها" عقد وزير الخارجية الأمريكي مؤتمراً صحافياً عرض فيه صوراً تظهر قطع طرق بإشعال العوائق. وقال بومبيو: "تلقينا حتى يومنا هذا بواسطة رسائل نصية عبر تطبيق تلغرام نحو 20 ألف رسالة وفيديو وصورة وإشارة توثق انتهاكات النظام". وتابع وزير الخارجية الأمريكي "إلى شعب إيران الشجاع الذي يرفض ملازمة الصمت عن 40 عاماً من انتهاكات النظام الحاكم، أقول ببساطة إن الولايات المتحدة تسمعكم، ندعمكم وسنواصل الوقوف إلى جانبكم في سعيكم إلى مستقبل أفضل لأبنائكم، ولأمتكم العظيمة". وجاءت الاحتجاجات التي انطلقت رداً على رفع أسعار المحروقات بعد عام ونصف من عقوبات قاسية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتواء الدور الإقليمي لإيران. ورداً على قطع السلطات الإيرانية لخدمة الإنترنت فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، ودعت فيس بوك، وتويتر، وإنستغرام، إلى تعليق حسابات قادة إيران الرسميين. وأفادت منظمة العفو الدولية الإثنين بمقتل 146 متظاهراً على الأقل في إيران منذ 15 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، بعد محاولة النظام قمع المحتجين بعنف.

