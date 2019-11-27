روسيا تطلع أمريكا على منظومة صواريخ نووية أسرع من الصوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أطلعت مفتشين أمريكيين على منظومتها الجديدة للصواريخ النووية أفانغارد، وذلك للمرة الأولى، في تحرك قالت موسكو، إنه "أظهر أن معاهدة رئيسية للحد من التسلح لا تزال فعالة". ومن المقرر أن تنشر روسيا في الشهر المقبل منظومة أفانغارد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وهي واحدة من عدة منظومات أسلحة التي روج لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتبارها سابقة لعصرها. وقالت وزارة الدفاع، إنها "أطلعت مجموعة من مفتشي الأسلحة الأمريكيين الزائرين على منظومة أفانغارد بين 24 و 26 نوفمبر (تشرين الثاني) عملاً بمعاهدة ستارت الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 2011". وتشترط المعاهدة ألا يزيد عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لأي من القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم نشرها عن 1550. وتحد المعاهدة، المقرر أن ينتهي العمل بها في 2021، عدد الصواريخ التي تنشر على اليابسة، والغواصات، وكذلك القاذفات ذات القدرات النووية. وقال مسؤولون أمريكيون، إن "الرئيس دونالد ترامب، الذي أبلغ بوتين في 2017 بأن المعاهدة سيئة للولايات المتحدة، لن يتخذ قراراً بتمديدها قبل العام المقبل". ويُذكر أن سلفه باراك أوباما وقعها مع روسيا في 2010.

