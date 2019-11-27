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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انسحاب الحريري يُسرع البحث عن اسم جديد.. وسمير الخطيب مطروح جدياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة، أنه أصبح هناك توجه في لبنان لتشكيل حكومة مصغرة من 20 وزيراً، مؤلفة من 16 شخصية من التكنوقراط، و4 سياسيين دون حقائب، أي وزراء دولة. ولفتت الصحيفة إلى أن انسحاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من "سباق رئاسة الحكومة"، جعل الرئيس ميشال عون يسارع بالدعوة إلى الاستشارات النيابية. وأشارت إلى أن المهندس سمير الخطيب دخل على لائحة المرشحين بقوة. وكان الخطيب أعلن أن أطرافاً عدة تواصلت معه لتشكيل الحكومة، وأنه مستعد لتولي المهمة. وفيما قالت مصادر من رئاسة الجمهورية، إن "التوجه هو لتحديد موعد الاستشارات النيابية غداً الخميس"، لفتت إلى إمكانية تأخيرها بسبب سفر عدد من النواب، وبعد التنسيق مع كل الكتل النيابية.
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