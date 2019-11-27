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نتانياهو يحذر الفصائل الفلسطينية بعد إطلاق قذيفتين من غزة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحذيراً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتيْن من القطاع على إسرائيل. ونقلت الصفحة الرسمية لنتنياهو على فيس بوك "إذا اعتقد أحد في قطاع غزة أنه يستطيع أن يعتدي علينا بعد عملية "الحزام الأسود" فإه يرتكب خطأ فادحاً. سنرد بحزم على أي اعتداء علينا وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل في جميع الجبهات". وكانت مصادر فلسطينية ذكرت، أن طائرات إسرائيلية قصفت موقع تدريب لجماعات فلسطينية مسلحة في جنوب غزة، رداً على إطلاق القذيفتين. وشهد قطاع غزة في منتصف الشهر الجاري توتراً بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وأطلقت إسرائيل على عمليتها "الحزام الأسود"، وانتهت بتدخل من مصر والأمم المتحدة للتهدئة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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