القوات الأمريكية تستقدم رتلاً عسكرياً جديداً إلى سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بأن رتلاً عسكرياً أمريكياً آخر، دخل إلى سوريا قادماً من شمال العراق. وذكر أن دخول الرتل تزامن مع تحليق طائرات حربية أمريكية، وأن الرتل دخل من معبر الوليد، إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. ويتألف الرتل من ثلاث مدرعات، وثلاث دبابات، ومواد لوجستية وعسكرية. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قررت سحب كل قواتها من شمال سوريا، إلى أنها تراجعت وقررت إبقاء "قوات محدودة" في سوريا لحماية المنشآت النفطية.

