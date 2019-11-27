شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن سلمان يصل الإمارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 أبو ظبي - الخليج 365 وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة "وام" - تابعها "الخليج 365" إن "محمد بن سلمان وصل الدولة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبليه. وكتبت الوكالة" مرحباً محمد بن سلمان بدارك". Advertisements وكان قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "أهلا وسهلا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله". وتابع "أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب، أهلا بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها". واختتم" أهلا بالسعودية في الإمارات".

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