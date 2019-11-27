شكرا لقرائتكم حكومة العراق: تعديل وزاري وشيك يشمل نصف الحقائب الوزارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، بأن عبد المهدي على وشك أن يستكمل عملية الترشيح للتعديل الوزاري.

وأوضح الحديثي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن التعديل قد يشمل نصف الحقائب الوزارية.

Advertisements

وأردف أن الحقائب المعنية تخص الخدمية والتجارية ومرتبطة بالإصلاح الإداري والاقتصادي والمالي الذي تبنته الحكومة في الآونة الأخيرة.

وتتصاعد حدة الاحتجاجات في العراق، اليوم الأربعاء، وتحديداً في محافظات الجنوب، فيما يواصل محتجون قطع الطرق في البصرة، حيث قطعوا طريق الفاو - أبو الخصيب المؤدي إلى محافظتهم بتوابيت رمزية فجر اليوم.

وصعّد محتجو المحافظة من حراكهم بعد أن باشروا بغلق شوارع البصرة وتقاطعات التجاري والعسكري والكزيزة والتأميم والتربية وشارع بغداد وساحة العروسة في وقت مبكر من صباح الأربعاء.