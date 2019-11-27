شكرا لقرائتكم سعر التداول والتغطية والتخصيص.. توقعات هامة عن اكتتاب أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية"، إنه مع الإقبال المتزايد اليوم وغداً على اكتتاب أرامكو من قبل المستثمرين الأفراد، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الاكتتاب إلى 3 مرات لشريحة الأفراد.

وتوقع أن يكون السعر النهائي لسهم أرامكو عند 32 ريالا، بعائد توزيعات عند 4.5% على أساس توزيعات الأرباح عند 75 مليار ريال، وهذا برأيه سيشكل فرصة إيجابية للمستثمرين والصناديق الاستثمارية بالدخول في سهم "أرامكو" لاسيما مع تراجع أسعار الفائدة والعائد على السندات.

وبحسب توقعاته، واستنادا إلى النظرة المستقبلية الإيجابية لشركة أرامكو، فإن العائد على الاستثمار في سهم أرامكو قد يصل إلى 6 و6.5% في العامين أو الـ3 أعوام المقبلة.

وعن رسوم البنوك المشاركة، قال: "أعتقد أن البنوك ستمول شريحة الأفراد ما بين مليار إلى 3 مليارات ريال بحسب كل مصرف، وإذا كانت الرسوم والفائدة 1% فهذا سيعطيها ربحية عالية خلال مرحلة الاكتتاب، وستنعكس على نتائج بالربع الرابع وفي الفترة القادمة".

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وعن التقديرات للسهم بعد إدراج أرامكو، توقع الرقيب أن سعر سهم أرامكو سيتداول عند حدود 37 ريالا، وأن وزن أرامكو بمؤشر "تداول" سيكون 11%، لافتا إلى أن مؤشر السوق السعودية سيترفع بنحو 15% وسيتجاوز الـ9,000 نقطة.

ويواصل اكتتاب أرامكو السعودية جمع المزيد من مليارات الريالات، بعد دخول الطرح الأسبوع الثاني، فعلى مستوى شريحة الأفراد شارك حتى الثامنة من مساء يوم الثلاثاء، 3.1 مليون مكتتب، بزيادة نصف مليون مكتتب عن اليوم السابق. اكتتبوا بنحو 845 مليون سهم بقيمة تزيد على 27 مليار ريال، علما أن حصة الأفراد من الاكتتاب مليار سهم تصل قيمتها في الحد الأقصى إلى 32 مليار ريال.

يشار إلى أن 38% من المكتتبين الأفراد قاموا بالاكتتاب عبر المصرفية الإلكترونية وأكثر من 36% عبر الفروع، علماً أن اكتتاب الأفراد ينتهي الخميس المقبل.

يذكر أن اكتتابات المؤسسات في شركة أرامكو بلغت 58.4 مليار ريال بنهاية يوم الخميس الماضي.