النشرة: سمير الخطيب سيزور بري في الساعات القليلة المقبلة

علمت "​الخليج 365​" أن "المدير العام لشركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​ سيزور رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ في ​الساعات​ القليلة المقبلة".

وكان اسم سمير الخطيب قد طُرح ليتم تسميته ل​رئاسة الحكومة​ المقبلة. وفي حديث تلفزيوني له لفت الخطيب إلى أنه أنه "تم التواصل معي من قبل بعض الجهات المعنية ب​تشكيل الحكومة​ وكان جوابي ان التوافق ضروري لاي حل"، مؤكداً "إنني على مسافة واحدة من الجميع وعلاقتي جيدة مع جميع الجهات وتربطني برئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ علاقة شخصية مميزة لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد".

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