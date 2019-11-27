متظاهرون نظموا وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان

نظم عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية امام ​مصرف لبنان​ مطلقين هتافات ضد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، و​المصارف​.

وفي خطوة لافتة قامت احدى المحتجات بقص شعرها امام مصرف لبنان في ​الحمرا​ رفضا لما يحكى عن Haircut أو اقتطاع ودائع وخصوصا من صغار المودعين.

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