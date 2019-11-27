مصدر مقرّب من الحريري ردا على بري: الحكومة تقوم بواجباتها

اكد مصدر مقرب من رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لـ"مستقبل ويب" ان "حكومة تصريف الاعمال تقوم بواجباتها بمتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية واحصاء الاضرار التي نجمت عن حوادث ​بيروت​ و​طرابلس​ وسواهما وفقاً لما ينص عليه ​الدستور​ وبعيداً عن الضجيج الاعلامي ومحاولات استفزاز التحركات الشعبية وكأن شيئاً لم يكن في البلاد منذ ١٧ تشرين"، معتبرا ان "ما هو أهم من كل ذلك عدم تعليق الوضع الحكومي بالهواء الى ما لا نهاية وبدء ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتسمية رئيس وتشكيل حكومة جديدة تتصدى للمشكلات التي تتفاقم يوماً بعد يوم والوضع يتحسن".

وكان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قد ابدى استغرابه لعدم قيام ​الحكومة​ المستقيلة بواجباتها.