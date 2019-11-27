اعتصام امام جمعية المصارف رفضا لسياستها

نفذ قطاع ​الشباب​ والطلاب في ​الحزب الشيوعي​ اعتصاما امام ​جمعية المصارف​ رافعين شعارات ضد المصارف والطبقة السياسية. واكد المعتصمون ان معركتهم ليست مع الموظفين بل مع اصحاب المصارف ومدراءها التنفيذين اللذين يخالفون قانون النقد والتسليف.



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