قوى الامن: تدابير سير في شوارع الحمراء بسبب اعمال صيانة

اعلنت المديريـة العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، عن "اغلاق تقاطع عبد العزيز- ​بعلبك​، وتحويل السير بإتجاه تقاطع بعلبك – ​القاهرة​" بالاضافة الى "تقاطع الحمراء - القاهرة، وتحويل السير بإتجاه تقاطع القاهرة – إدّه وتقاطع القاهرة – الصوراتي" وذلك لمدة 15 يوماً نظراً لتنفيذ إحدى الشركات المتعهدة أعمال صيانة ​البنى التحتية​ في المكان المذكور".

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