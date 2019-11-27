جمعية تجار بيروت :لاعطاء الزملاء التجار كامل المرونة لتطبيق قرار الإضراب

أعلنت "​جمعية تجار بيروت​" عن انه "تحت مظلة الإضراب الذي أعلنته ​الهيئات الإقتصادية​ في 28 و29 و30 تشرين الثاني 2019 للحث على تشكيل ​حكومة​ جديدة فورا"، مؤكدةً "التمسك بدفع رواتب موظفيهم الشهرية في موعدها الموافق ضمن أيام الإضراب وإحترام إلتزاماتهم المسبقة والكبيرة بحملة Black Friday السنوية المصادفة في الأيام القادمة، لذلك ارتأينا إعطاء الزملاء التجار كامل المرونة لتطبيق قرار الإضراب بما يتناسب مع ظروفهم الخاصة خلال الأيام الثلاثة القادمة".

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