اوضح النائب السابق ​نبيل نقولا​ ان "الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ والتي تظهر تجمع أحد الناشطين في الحراك المدنيّ ربيع الزين، والفنان توفيق تنوري معه، تعود لأكثر من سنة حيث زاره وفد من نقابة محترفي الموسيقى والغناء في ​لبنان​، بهدف شكوى على مزاحمة الفنانين والموسيقيين السوريين للبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقولا يوضح الصورة التي جمعته مع أحد الناشطين في الحراك المدنيّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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