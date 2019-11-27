انطلاق مسيرة الامهات من عين الرمانة باتجاه الشياح تأكيدا على العيش المشترك

انطلقت مسيرة الامهات من ​عين الرمانة​ باتجاه شارع اسعد الاسعد في ​الشياح​ تأكيداً على العيش المشترك ورفضا لكل اشكال الفتنة والحرب الاهلية.

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