الريجي بدات تَسَلُّم محاصيل مزارعي عكّار

بدأت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "​الريجي​" اليوم الأربعاء في مؤسسة ​البترون​ تسلّم محاصيل ​مزارعي التبغ​ والتنباك في عكّار لموسم 2019. واشارت "الريجي" إلى أن العملية "تجري وسط ارتياح تام من المزارعين".وتجدر الإشارة ان عدد مزارعي عكار يبلغ نحو ٥٢٠٠.

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