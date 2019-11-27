دبوسي لتجار طرابلس: الالتزام بتوجهات الهيئات الاقتصادية

التقى رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، كلا من رئيس جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته طلال بارودي وأمين سر جمعية تجار طرابلس غسان الحسامي، وعرض معهما الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة.
وأكد المجتمعون "الإلتزام بتوجهات الهيئات والفاعليات الإقتصادية اللبنانية لا سيما مضامين البيانات الصادرة عن تلك الهيئات والفاعليات التي أطلقت تحذيراتها عبر إجتماعاتها المفتوحة في مقر غرفة طرابلس والشمال"، مشددا على "متابعة كل الخطوات التي يخطوها الجسم الإقتصادي اللبناني بكل مكوناته، ولا سيما الإجتماعات المفتوحة لمواكبة التطورات كافة وبلوغ الأهداف الوطنية في مواجهة المرحلة الحرجة والبالغة الخطورة التي يمر بها الوطن اللبناني على المستويات كافة".
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