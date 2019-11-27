سمير الجسر: الحريري مرشّحنا الوحيد لرئاسة الحكومة

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ أن "لكتلة "المستقبل" مرشّحاً واحداً هو رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​"، مشيراً إلى أنه "منذ اليوم الاوّل على تقديم استقالته كان الرئيس الحريري واضحاً بأن لا يمكن الا تشكيل حكومة تُلبّي طموحات الناس في الشارع واعلن في الوقت نفسه انه لا يتهرّب من المسؤولية، لكن حتى الان يصرّ الفريق الاخر على ان يتولّى الرئيس الحريري رئاسة حكومة تكنوسياسية وبشروطهم وهو ما يرفضه".

وفي بيان له، اعتبر الجسر ان "لا يمكن تجاوز الواقع الذي فُرض منذ 17 تشرين الاول وكأن شيئاً لم يكن، فما وصلت اليه البلاد من ازمات اقتصادية ومالية وسياسية مردّه في جزء كبير الى تشكيل حكومات وحدة وطنية الامر الذي عطّل عملية اتّخاذ القرارات بسلاسة ومن دون عوائق"، مشددا على "ضرورة تشكيل حكومة من اصحاب الاختصاص لفترة انتقالية بين ستة وثمانية اشهر تكون مهمتها الانقاذ الاقتصادي والمالي".

وسأل "لماذا هذا التأخير في تحديد موعد للاستشارات النيابية المُلزمة في حين انهم يملكون ​الاكثرية​ النيابية في ​مجلس النواب​ ويستطيعون الاتيان برئيس للحكومة كما يريدون؟"، مشيراً إلى أن "المسألة ليست بوضع شارع مقابل شارع وتحت عناوين طائفية ومذهبية، انما بأيجاد مخرج للازمة".