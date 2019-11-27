الاتحاد من أجل المتوسط: درجات الحرارة ترتفع في المتوسط بنسبة 20%

حدد ​المنتدى الإقليمي​ الرابع للاتحاد من أجل المتوسط، "منطقة ​البحر المتوسط​ باعتبارها واحدة من المناطق التي يشتد فيها ​التغير المناخي​ في ​العالم​".

واوضح المنتدى الذي انعقد في شهر تشرين الثاني، ان"الفرصة لعرض النتائج غير المسبوقة التي توصل إليها التقرير العلمي الأول من نوعه لتقييم التغير المناخي والبيئي في منطقة البحر المتوسط الذي عملت على إعداده منذ عام 2015 شبكة تضم أكثر من 80 عالمًا من مختلف أنحاء المنطقة الأورومتوسطية" .

مبيناً ان "درجة حرارة منطقة البحر المتوسط ترتفع بنسبة 20% أكثر من بقية العالم، ومن المتوقع أن يعاني 250 مليون شخصٍ من "​الفقر​ المائي" خلال 20 عامًا ومن المتوقع أن ترتفع ​درجات الحرارة​ –في ظل السياسات الحالية- بنسبة 2.2 درجة مئوية بحلول عام 2040، أي أعلي بكثير من الحد الأقصى العالمي الذي حدّدته اتفاقية باريس".