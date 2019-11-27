اتحاد تجار جبل لبنان: ترك الحرية بالاقفال للجمعيات

طالب ​اتحاد تجار جبل لبنان​ ب"ترك الحرية لكافة الجمعيات في اقضية جبل لبنان، بالاقفال او فتح محالهم والمؤسسات التجارية"، معتبرا أن "هذا القرار منسجم مع الظروف الاقتصادية الضاغطة على المؤسسات التجارية".

وأمل من ​الهيئات الاقتصادية​ "التشاور والتنسيق الدائم" معه، مؤكدا على "أهداف الحراك السلمية تجاه ​الفساد​"، داعيا الى "الاسراع في ​تشكيل الحكومة​".