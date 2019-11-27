اتحاد تجار جبل لبنان: ترك الحرية بالاقفال للجمعيات

طالب اتحاد تجار جبل لبنان ب"ترك الحرية لكافة الجمعيات في اقضية جبل لبنان، بالاقفال او فتح محالهم والمؤسسات التجارية"، معتبرا أن "هذا القرار منسجم مع الظروف الاقتصادية الضاغطة على المؤسسات التجارية".
وأمل من الهيئات الاقتصادية "التشاور والتنسيق الدائم" معه، مؤكدا على "أهداف الحراك السلمية تجاه الفساد"، داعيا الى "الاسراع في تشكيل الحكومة".
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