جوزيف أبو فاضل: رفع الحصانة عن الجميع هو الضمانة الوحيدة لإسترداد المال المنهوب

علق الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​ على تصريح نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ بشأن تشكيل لجنة فرعية لاقرار قوانين استرداد الاموال المنهوبة و​السرية المصرفية​ خلال شهر، متسائلا "أين قانون رفع الحصانة عن الرؤساء والوزراء والنواب والموظفين والمسؤولين من 1991 حتى اليوم؟".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت أبو فاضل إلى أنه "بعد تصاريح الفرزلي في مجلس النواب حول رفع السرية المصرفية واستعادة ​المال​ المنهوب دون رفع الحصانة لا يعنيني ما يصدر عن تكتل "​لبنان القوي​" لأن رفع الحصانة عن الجميع هو الضمانة الوحيدة،لإسترداد المال المنهوب وعدا ذلك كله هراء بهراء وبعيد عن فكر وقول ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".