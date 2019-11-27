خارجية ألمانيا: نرفض السياسة الأمريكية المتمثلة بممارسة الضغط الأقصى على إيران

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن "برلين ترفض السياسة الأميركية القاضية بممارسة الضغط الأقصى على إيران"، مشيرةً إلى "إننا لا نؤيد سياسة الضغط الأقصى التي تمارسها الولايات المتحدة تجاه إيران، ونواصل العمل على إنقاذ خطة العمل الشامل المشتركة وإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها".
ولفتت إلى أن "اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالصفقة النووية مع إيران على مستوى المديرين السياسيين سينعقد في فيينا يوم 6 كانون الاول".
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