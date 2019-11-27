جاويش أوغلو: لم نشتر "أس-400" للاحتفاظ بها بالمستودعات

شدد وزير الخارجية التركي ​مولود تشاووش أوغلو​ على أن "​أنقرة​ لم تشتر ​منظومة​ ​صواريخ​ "أس-400" الروسية كي تحتفظ بها في المستودع"، مشيرًا الى "أننا بحاجة لهذا المنتج".

جاء ذلك خلال ​مؤتمر​ صحفي مشترك عقده مع نظيره الصومالي أحمد عيسى عوض في العاصمة أنقرة.

وحول صواريخ "باتريوت" الأميركية، لفت أوغلو إلى "صدور موقف إيجابي لأول مرة من ​الولايات المتحدة​ في ما يتعلق بالإنتاج المشترك والتكنولوجيا "ولكن لم تقدم ضمانات"، موضحًا أن "​تركيا​ بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي جديدة، وفي حال قررت الولايات المتحدة بيع منظومة باتريوت فإننا سنشتريها، وليس من الصائب الاعتماد على دولة معنية بهذا الخصوص".

ونوّه بأنه "إذا كانت الولايات المتحدة إيجابية بشأن بيع باتريوت وتمكنت من الحصول على موافقة ​الكونغرس​، فسنتفاوض معها، وسنتفق على السعر وغيرها من القضايا".