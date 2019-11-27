حكومة ايران: مواقف اميركا التدخلية تتعارض مع جميع المعاهدات الدولية

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان "دعم اميركا لاحداث الشغب الاخيرة وتدخلها في شؤون ايران الداخلية يتعارض مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية"، موضحاً أن "الحكومة الأميركية الحالية كانت السبب في بعض الاحداث، فقد اعلن المسؤولون الاميركيون رسميا انهم يتابعون سياسة ايذاء ايران، واعلنوا اليوم رسميا ايضا انهم حصلوا على هذه النتائج".
ووصف ربيعي تصرفات اميركا بـ"انها تتعارض مع جميع التعهدات والمعاهدات الدولية"، مضيفا "ان سياسة الإطاحة من التقاليد القديمة للولايات المتحدة في تاريخ إيران من الانقلابات المختلفة الى يومنا هذا، ومن المؤكد ان وزارة الخارجية تابعت وستتابع هذه القضية في المراجع الدولية، وستسجل هذه التصريحات".
ولفت إلى أنه "بالطبع هذا لا يهم، لقد أدركنا نحن وشعبنا هذا، ويجب تكريسه في أنفسنا بأنه إذا ارتكبنا خطأً في الداخل فيجب علينا تعويضه، وإذا ارتكبنا أخطاء فيجب ان نعترف بذلك ونسعى للتعويض عنها، لا أحد ولا سيما الأميركيون، يحرصون على أي شعب وخاصة الشعب الايراني، فهم يسعون إلى التقليل من شأن إيران".
واضاف "إيران مهمة بالنسبة لنا، ومن المهم ان نحافظ على إيران وتطورها، لا أحد يتوقع من الولايات المتحدة أن تجلب لشعبنا أي شيء، أعتقد أن تقييم الحكومة ليس مهما وتقييم الشعب هو أنه لا يثق في أميركا، هذه التصريحات توثق وتكشف تدخلاتهم".
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