النشرة: إلغاء الجلسات المقررة في جنيف لليوم الثالث لمناقشة الدستور السوري

أفاد مراسل"النشرة" في ​سوريا​ بـ "إلغاء الجلسات المقررة في جنيف لليوم الثالث من اللقاء السوري- السوري لمناقشة ​الدستور​ حيث غادر الوفد الوطني الحكومي مقر المحادثات في جنيف بعد وصول الأمور إلى طريق مسدود في الوقت الذي فشل فيه المبعوث الأممي الى سوريا غير بيدرسون في عقد جلسات مشتركة بين الوفود الثلاثة".

ولفت الى أن "الوفد الوطني الحكومي اتهم وفد المعارضة بعرقلة مناقشة ورقة المبادئ ووضع شروطا مسبقة قبل الجلسة ما يناقض ولايتها وسأل "كيف يرفض أي سوري مبدأ ​مكافحة الإرهاب​ ورفض أي احتلال لأرضه" وذلك بعد أن عرض الوفد الحكومي على المبعوث الأممي الدخول إلى جلسة ​النقاش​ والحديث فيها عن جدول الأعمال كي لا تبقى الجلسات معلقة فيما رفض الوفد المعارض إعطاء جواب للمبعوث الأممي".

وكان قد سجل أمس انسحاب الوفد الحكومي السوري مجددًا وذلك بسبب خلاف على أجندة الأعمال وطروحات الجولة الماضية من الاجتماعات.